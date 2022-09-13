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Dünya

Japonya Başbakanı Kişida ABD üssü planında kararlı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Okinawa seçimlerini, üs karşıtı valinin kazanmasına rağmen, ABD üssünün eyalet içinde taşınmasının süreceğini bildirdi.

AA13 Eylül 2022 Salı 07:06 - Güncelleme:
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Ülkenin en güneybatısında ABD askeri üsleriyle dolu Okinawa'da hafta sonu eyalet valiliği seçimlerinde bağımsız yarışan Tamaki Denny'nin kazanmasının yankıları sürüyor.

Katılım oranının yüzde 57,9 olarak kaydedildiği seçim sonuçlarına göre, ana muhalefetin desteklediği Tamaki, geçerli oyların yüzde 50,8'ine denk gelen 339 bin 767 oy kazandı.

İktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) desteklediği Sakima Atsuşi ise 274 bin 844 oy elde edebildi. Sonuç, LDP'nin izlediği üs yer değiştirme planına darbe olarak yorumlandı.

Kyodo ajansının LDP Seçim İşleri Başkanı Moriyama Hiroşi'ye dayandırdığı habere göre, Japon Başbakan Kişida, ABD üssünün eyalet içerisinde taşınması planını sürdüreceğini söyledi.

Başbakan Kişida, üssün relokasyonunun önemine yönelik ada halkının anlayışını kazanmaya ve Tokyo-Washington'ın 1996'daki anlaşmasını uygulamaya hazır olduklarını kaydetti.

- PLAN

Anlaşma kapsamında ada eyaletinin yoğun nüfuslu Ginowan bölgesindeki Futenma Hava Üssü'nün adanın daha az nüfuslu bölgesi Nago ilçesindeki Henoko'ya taşınması planlanıyor.

Kişida liderliğinde LDP, taşınma planının Japonya-ABD ittifakının bölgesel caydırıcılık kapasitelerini koruyacağını ve bölge halkına yönelik tehditlere karşı "tek çare" olduğunu savunuyor.

- ADA

Japonya yüzölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa, ülke genelinde ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6'sına ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin en güneybatısında yer alan adaya, füze denemelerini artıran Kuzey Kore ile bölgede askeri faaliyetlerini artıran Çin'e karşı "stratejik önem" atfediliyor.

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