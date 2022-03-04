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Dünya

Japonya Başbakanı Kişida ''Hint-Pasifik'te statükonun korunması için'' Quad liderleriyle anlaştı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) ittifakı ülkelerinin liderleriyle 'Hint-Pasifik'te statükoyu değiştirme teşebbüslerine karşı' anlaştıklarını bildirdi.

AA4 Mart 2022 Cuma 08:06 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 08:07
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Başbakan Kişida, düzenlediği basın toplantısında, Quad oluşumu ülkeleri ABD, Avustralya, Hindistan liderleriyle çevrim içi görüşmesinin içeriğine değindi. Liderlerle, "Hint-Pasifik'te statükonun güç kullanılarak tek taraflı değiştirme teşebbüslerine karşı çıkmakta" mutabık kaldıklarını söyleyen Kişida, Rusya-Ukrayna savaşına işaret etti. Quad liderleriyle "Bölgede bu girişimlere, (Ukrayna'da) son vakada olduğu gibi müsamaha gösterilmeyeceğinde anlaştıklarını" belirten Kişida, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik için çabaların artırılacağını" söyledi. Çevrim içi görüşme sonrası Beyaz Saray, QUAD'ın bölgesel istikrar ve refaha teşvik eden bir mekanizma olarak çalışması konusunda mutabık kalındığını açıklamıştı. Açıklamada, Hint-Pasifik bölgesinde ortaya çıkabilecek insani sorunlara cevap vermek ve Ukrayna'daki kriz için sağlanan yardımlar için bir iletişim kanalı kurmak için yeni bir insani yardım ve afet yardımı mekanizması kurulması konusunda anlaşıldığı kaydedilmişti.

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