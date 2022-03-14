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Dünya

Japonya Başbakanı Kişida'dan partisinin milletvekillerine 'İstikrar' çağrısı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yaklaşan Danışman Meclisi seçimlerine yönelik, 'koalisyon hükümetinin istikrarı' için partisinin milletvekillerine dayanışma çağrısı yaptı.

AA14 Mart 2022 Pazartesi 08:18 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 08:18
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Başbakan ve LDP lideri Kişida, partisinin Tokyo'da düzenlenen kongresindeki konuşmasında, Temmuz'daki Danışman Meclisi (Sangiin) seçimlerine yönelik görüş ve taahhütlerini sıraladı. Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da "masum hayatların sona ermesine" tepki gösteren Kişida, bu savaşın "sadece Avrupa'nın değil tüm dünyanın düzenine ve barışına tehlike oluşturduğunu" söyledi. Söz konusu savaş ile bölgesel tehditler karşısında, Japonya'nın savunma kapasitesi ve Japonya-ABD ittifakının güçlendirilmesi için çalışacaklarını belirten Kişida, milletvekillerine çağrıda bulundu.

İŞÇİ FEDERASYONLARIYLA PROAKTİF DİYALOG YÜRÜTECEĞİZ

Kişida, "Tarihe tanıklık edilen gelişmelerle karşı karşıyayken, ülke yönetiminin emanet edilebileceği LDP-Komeito koalisyonundan başka bir opsiyon mu var ? Olmadığını düşünüyorum." dedi. Meclis seçimlerine yönelik iktidardaki LDP ve ortağı Komeito koalisyonunun "istikrarının hedefleneceğini" kaydeden Kişida, parti içi fraksiyonlara "dayanışma" çağrısında bulundu. "Zaman zaman Sangiin seçimlerinin politika değişikliklerini tetikleyebildiğine" dikkati çeken Kişida, ana muhalefete destek veren işçi federasyonlarıyla seçim marjında "proaktif diyalog yürüteceklerini" belirtti. Ülke ekonomisinin seyri ile yükselen ham petrol ve ham madde fiyatlarına değinen Kişida, hükümet olarak, enerji tiplerini ve tedarikçilerini çeşitlendirmek için diplomatik çabaları artıracaklarını kaydetti.

  • japonya
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  • dayanışma

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