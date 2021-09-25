Japonya Başbakanı Suga'dan BM'de ''Kuzey Kore umudu'' mesajı

AA 25 Eylül 2021 Cumartesi 07:11 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 07:12

Başbakan Suga, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna hitap etmek üzere gönderdiği video mesajda dış politika, güvenlik, sağlık, spor konularına değindi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadelede dünyanın her köşesinde aşılara adil erişimin sağlanması gerektiğini söyleyen Suga, aşı yardımlarında 60 milyon doz hedefini yineledi.

Yaz aylarında düzenlenen 2020 Tokyo Oyunlarına ilişkin Suga, birçok zorluklarla yüz yüze gelen insanlık için, uluslararası turnuvanın "küresel bir dayanışma" oluşturduğunu belirtti.

Suga, "Bu yaz oyunların düzenlenmesine yönelik çeşitli görüşler varken biz, ev sahibi ülke olarak sorumluluklarımızı yerine getirdik ve başarılı olduk" dedi.



Komşu Çin'in bölgesel tehditkar faaliyetlerine değinen Suga, Japonya'nın "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için çabaladığını kaydetti.

Suga, "Bizden öncekilerin tesis ettiği demokrasi ve hukukun üstünlüğü korunmalı. (Vizyon) Bu stratejik görevde aynı fikirdeki ülkelerle çalışacağız." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınadığını yineleyen Suga, bu denemelerin "Japonya'nın güvenliğini tehdit" ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

Suga, Washington ve Pyongyang arasında "nükleerden arındırma" başlıklı diplomatik çaba ve diyaloglara "Kuzey Kore'nin yanaşacağına yönelik güçlü bir umut" taşıdığını kaydetti.