Japonya basını: Ülkeyi çevreleyen Rusya ve Çin tehdidine karşı ABD silahlarına güvenmek yalnızca ahmakların işidir

ABD ve Çin arasında ekonomik savaş devam ederken, Rusya ve ABD arasında uzun menzilli füzeler yarışı devam ediyor. Konuya ekonomik boyutta katılan Japonya ise savunma sistemleri konusunda endişelenmeye başladı.

Japonya basınından çıkan haberler Rusya'nın hava savunma sistemlerine sikkat çekiyor. S-400 hava savunma sistemlerinin her türlü uçağı, kruz ve balistik füzeler ile insansız hava araçlarını vurma kabiliyeti olduğunu hatırlatan haberde, üst düzey verimlilikteki radarları ile S-400’lerin mevcut durumda dünyanın en iyi hava savunma sistemi olduğu anlatıldı.

"ÇİN S-400'Ü TERCİH ETTİ"

Rusya’nın Suriye’ye konuşlandırdığı S-400’ler ile Doğu Avrupa’ya bir “roket perdesi” çektiğini ve NATO’nun Pasifik Filosu Karargâhının bulunduğu Vladivostok bölgesine konuşlandırdığı S-400’lerle de Japonya tarafını kapattığını belirten yazı, henüz S-400 muadili bir hava savunma sistemi geliştiremeyen Çin’in de S-400’ü tercih ettiğini aktardı.

Doğu Çin Denizi’ne ve Tayvan’a konuşlandırılacak S-400 taburlarının bütün bölgeyi etki alanına alacağını anlatan Japonya basını, Rusya ve Çin’in bu hamlelerinin Japonya kıyılarını ve Doğu Çin Denizi’ni çevreleyerek doğrudan Japonya’yı tehdit ettiğini kaleme aldı.

Bir krizle karşılaşılması durumunda yalnızca ABD’nin pahalı silahlarına güvenen Japonya için artık çok geç olacağını belirten yazı, günbegün artan Rusya ve Çin tehdidine karşı ABD silahlarına güvenmenin “yalnızca ahmakların işi” olduğunu aktardı.