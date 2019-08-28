İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Japonya Başbakanı Abe ile Yokohama kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki gerginliğin azaltılması ve Washington yönetiminin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın korunması gerektiği vurgulandı.

Kyodo haber ajansına göre, bölgede İran ve ABD arasındaki gerilimin etkisizleştirilmesi için diplomatik çabaların kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurgulayan Abe, "Orta Doğu'daki gerginlikten ciddi endişe duyuyoruz. Japonya, bölgede tansiyonun azaltılması ve istikrarın hakim kılınması için diplomatik çabalarını ısrarla sürdürecektir." dedi.

Zarif ise bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için Japonya hükümetinin gösterdiği çabaların Tahran tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, "İran, bölgedeki gerginliğin daha fazla artmamasını umuyor." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Japonya'daki temaslarının ardından Asya turu kapsamında Malezya'ya geçmesi bekleniyor.