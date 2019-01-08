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Japonya, çalışanları uyumaya teşvik etmek için ses geçirmeyen özel odalar hazırlıyor

Uykusuzluğun Japonya'ya maliyetinin yılda 138 milyar dolar (yaklaşık 775 milyar TL) olduğu ortaya çıkmasıyla işverenler, çalışanları gün içinde uyumaya teşvik etmek için ses geçirmeyen özel odalar hazırlıyor.

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Uykusuzluğun Japonya'ya maliyetinin yılda 138 milyar dolar (yaklaşık 775 milyar TL) olduğu açıklandı. Guardian gazetesinin haberine göre işverenler, çalışanları gün içinde uyumaya teşvik etmek için, ses geçirmeyen özel odalar hazırlıyor. İlk olarak küçük teknoloji firmalarında başlayan uygulama, gittikçe daha fazla şirkete yayılması planlanıyor.
 
Japonya'da daha önce 27 yaşında bir çalışan, çok fazla çalıştığı için (ayda 112,5 saat fazla mesai) kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Japonya'daki fazla çalışma kültürünü şirketlerinde kısıtlamak isteyen Nextbeat şirketi, çalışanlarına akşam 21.00'den sonra mesaiye kalmayı da yasakladı. Bir başka Japon firma da, fazla mesaiye kalmadan evine giderek "makul bir saatte uyuyan çalışanlarına" prim veriyor.
 
Düğün organizasyonları yapan bir şirket de, günde 6 saatten fazla uyuyan çalışanlarına 'puan' veriyor. Çalışanlar, puanları biriktirip şirketin kantininden ücretsiz alışveriş yapabiliyor. Cep telefonlarına yükledikleri bir uygulamayla uyudukları saatler ölçülüyor ve bir yılda 3 bin 150 TL'ye denk gelen miktarda puan biriktirebiliyorlar.
 
Japonların günlük ortalama uyku saati, dünya ortalamasının altında
28 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Japonların ortalama uykusu günde 6 saat 35 dakika. Bu, uluslararası ortalamanın 45 dakika altında. Finlandiyalılar ortalama 7 saat 45 dakika uyurken, Estonya, Kanada, Belçika, Avusturya ve Hollanda'da ortalama uyku saatleri, dünya ortalamasının üzerinde.
 
Hükümet hareketi destekliyor
Çalışanlarına yasal olarak uyku izni vermeye hazırlanan şirketlerde, henüz odaları hazır olmasa da, yorgun ve uykusuz çalışanlar oturdukları yerde uyuklamaya başladı. İşverenler masa başındaki bu uyuklamaları tolere ediyor. Uykusuzluk sebebiyle ülke ekonomisinin zarar etmesi, hükümeti de harekete geçirdi. Japonya Sağlık Bakanlığı, tüm çalışanların öğleden sonra 30 dakikalık rahat bir uyku molası almasını 'iş gücüne kişisel ve profesyonel faydası olduğu için' desteklediğini açıkladı.
 

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