İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2023 Pazar / 5 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya, Çin ve Kuzey Kore'nin bölgesel tehditlerine karşı destroyerlerini modernize edecek
Dünya

Japonya, Çin ve Kuzey Kore'nin bölgesel tehditlerine karşı destroyerlerini modernize edecek

Japonya, Tomahawk füzelerini monte etmek amacıyla Aegis füze savunma sistemi donanımlı destroyerlerini modernize edecek.

AA26 Mart 2023 Pazar 08:00 - Güncelleme:
Japonya, Çin ve Kuzey Kore'nin bölgesel tehditlerine karşı destroyerlerini modernize edecek
ABONE OL

Resmi Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı habere göre Çin ve Kuzey Kore'nin bölgesel tehditlerine karşı Japonya, destroyerlerini iyileştirecek

Buna göre Japon hükümeti, Tomahawk seyir füzelerinin monte edilebilmesi için Aegis füze savunma sistemi donanımlı 8 destroyerini 2027 mali yılına kadar modernize edecek.

Hükümet, tahsis edeceği fonla, Tomahawk füzelerinin kurulumu için 2024 mali yılından itibaren her destroyere dikey fırlatma sistemi kazandırmayı planlıyor.

Japonya, daha önce, 1600 kilometre menzilli 400 adet Tomahawk Block-5 tip füze satın alımı için 211 milyar yen (1,6 milyar dolar) ayırdığını açıklamıştı.

Halihazırda Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) bünyesinde Aegis donanımlı destroyerler Yokosuka, Maizuru ve Sasebo Donanma Üslerinde konuşlu bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.