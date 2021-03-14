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Dünya

Japonya, Çin'in yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasasını ''egemenliğini ihlal'' olarak görüyor

Japonya, Çin'in, sahil güvenliğine, kara sularındaki yabancı gemileri vurabilme yetkisi veren yasasının, 'egemenliğini ihlal ettiğini' bildirdi.

AA14 Mart 2021 Pazar 07:42 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 07:43
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Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Kanadalı bir düşünce kuruluşuna çevrim içi konuşan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Çin'in yeni yasasına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Yasanın, uygulama alanı ile hangi yetkileri verdiğinin açıkça belirtilmediğini kaydeden Kişi, uluslararası hukuk ile arasında tutarsızlıklar bulunduğunu söyledi.

Kişi, Güney Çin Denizi ile Doğu Çin Denizi'nde gerilimin yükseltilmesine yönelik Çin'in yaklaşımlarını "asla kabul etmeyeceklerini" vurguladı.

Yasaya ilişkin bölge halkının endişelerini dünyaya duyuracaklarını aktaran Kişi, bazı ülkelerle iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

Kişi, "Durum ciddileşiyor. Yasa, Japonya'nın egemenliğini ihlal ediyor ve tamamıyla kabul edilemez." diye konuştu.

- Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, ülkenin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia edilen kara sularında kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını belirtti.

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

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