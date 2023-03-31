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Dünya

Japonya, çip malzemelerin Çin'e yönelik ihracatını zorlaştıracak

Japon hükümeti, yarı iletken çip üretim malzemelerinin Çin'e ihracatındaki kontrolleri sıkılaştıracağını açıkladı.

AA31 Mart 2023 Cuma 09:03 - Güncelleme:
Japonya, çip malzemelerin Çin'e yönelik ihracatını zorlaştıracak
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Buna göre hükümet, Çin'e yönelik, ihracat kontrolleri uygulanan yarı iletken üretim malzemeleri listesini daha da genişletecek.

Karara göre 23 ürün, ihracat kontrollerine tabi ürünler listesine eklenecek. Bu hamle, şirketlerin Çin'e yönelik ihracatını zorlaştıracak.

Listeye, yüksek performanslı çip yonga üretiminde kullanılan aşırı ultraviyole litografi ile bellek cihazlarını baskılama malzemeleri eklenecek.

Sıkılaştırma önlemlerini kapsayan yeni yönetmeliğin mayısta kamuoyuna resmen duyurulması ve temmuzda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Japonya, Döviz ve Dış Ticaret Kontrol Yasası uyarınca, askeri kullanıma yönlendirilebilecek ekipman dahil sivil malların ihracatını kontrol ediyor.

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