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Dünya

Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi, Türkiye'ye geliyor

Japonya hükümeti, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi'nin Ukrayna konusunda temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta sonu Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini duyurdu.

İHA14 Mart 2022 Pazartesi 08:24 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 08:24
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi gündemdeki tazeliğini korurken, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi'nin konu hakkında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceği bildirildi. Japon basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre hafta sonu Türkiye ve BAE'ye gitmesi beklenen Hayashi'nin, 2 ülkeden de üst düzey hükümet yetkilileri ile bir araya geleceği belirtildi. Türkiye'deki muhataplarına Tokyo'nun Ukrayna'da ateşkesi sağlamak için müzakerelerde rol almaya hazır olduğunu ifade etmesi beklenen Hayashi'nin, BAE'de ise enerji arzında istikrarın nasıl sağlanacağı konusunda kilit isimlerle fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi. Japon basınında yer alan haberlerde, Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ile de yakın ilişkilerinin olduğu belirtilirken, geçtiğimiz hafta yapılan üçlü dışişleri bakanları toplantısı hatırlatılarak, Ankara'nın arabuluculuk rolü üstlenebileceğine dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN ADI ÖNE ÇIKIYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba geçtiğimiz hafta ateşkesin sağlanması adına Antalya'da üçlü bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıda yaşanan gelişmelerin ardından ise uluslararası kamuoyunda arabulucu olarak Türkiye'nin adı öne çıkmıştı. Ukrayna hükümeti de Rusya ile görüşmelere İsrail veya Türkiye'nin arabuluculuk yapabileceğini açıklamıştı.

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