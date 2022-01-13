Japonya, Endonezya'dan geçici kömür ihracat yasağını kaldırmasını istedi

Güneydoğu Asya turuna çıkan Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, Jakarta'da Endonezya Enerji Bakanı Arifin Tasrif ile görüştü.
Kyodo ajansının haberine göre ülkesindeki potansiyel kömür açığına önlem alma amacıyla Bakan Hagiuda, Endonezya'nın 1 aylık kömür ihracatı yasağını kaldırmasını istedi.
Uygulanan ihracat yasağının Japon firmaları şaşırttığını söyleyen Hagiuda, Endonezya'nın "soruna yönelik anlayış göstermesini" beklediklerini kaydetti.
Görüşmede iki bakan, "2060'ta karbonsuz Endonezya" hedefi kapsamında, Endonezya'da enerji üretiminde amonyak kullanımının teşvik edilmesinde anlaştı.
Hagiuda, "Hükümet ve özel sektörün birlikte çalışacağı şekilde iş birliğini artırmayı hedefliyoruz" dedi.
Turu kapsamında Japon Bakanın, bölge ülkelerinden Singapur ve Tayland'a uğraması bekleniyor.