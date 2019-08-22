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Japonya, Güney Kore'nin istihbarat anlaşmasını iptalini protesto etti

Tokyo yönetimi, Güney Kore'nin iki ülke arasına gizli askeri istihbarat bilgilerinin paylaşılmasına olanak sağlayan Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşması'ndan tek taraflı çekilmesini protesto etti

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Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, Seul yönetiminin Ekim 2016'da imzalanan ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan anlaşmayı tek taraflı olarak feshetmesini diplomatik kanallardan protesto ettiklerini açıkladı.
 
Japonya Dışişleri Bakanlığından bir diplomat konuyla ilgili gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "kararın üzüntü verici olduğunu" ifade etti.
 
Hükümetten adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de "Güney Kore iki ülke arasındaki anlaşmazlığı maalesef güvenlik alanına taşımış durumda." değerlendirmesinde bulundu.
 
Seul yönetimi söz konusu kararı, Japonya'nın, Güney Kore'nin ihracatında önemli yer tutan ekran ve yarı iletkenlerin yapımında kullanılan 3 kimyasal maddenin satışını bireysel izne bağlı hale getirildiğini duyurması üzerine almıştı.
 
Güney Koreli yetkililer, Japonya'nın denetim eksiklerini ve ulusal güvenliği gerekçe göstererek aldığı kararın iki ülke arasında güvenlik iş birliği koşullarında "derin bir değişim" yarattığını kaydetmişti.
 
İki ülke daha önce de birbirlerini, BM yaptırımlarına aykırı olarak Kuzey Kore'ye bazı stratejik maddeleri yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham etmişti.
 
Güney Kore ve Japonya arasında imzalanan ilk askeri anlaşma olan Askeri İstihbaratın Genel Güvenliği Anlaşmasının, ülkelerden biri tek taraflı olarak çekilmediği sürece her yıl yenilenmesi öngörülüyordu. Anlaşmanın yenilenme süresi cumartesi günü dolacaktı.

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