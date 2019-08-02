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Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret listesinden çıkardı

Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsüne sahip ülkeler listesinden çıkardı.

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Japonya Bakanlar Kurulunda alınan kararla Güney Kore, Japonya ile imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkarıldı.

Güney Kore'ye ithal edilen "hassas materyallere" yönelik denetimlerin genişletilmesi anlamına gelen karar, 28 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek.
 
Japonya Ticaret Bakanı Seko Hiroshige, kararın sadece Güney Kore'nin standart muamele göreceği anlamına geldiği, ikili ilişkileri etkilememesi gerektiği açıklamasını yaptı.
 
Seko, Japonya'nın ulusal güvenliği için gerekli ithalat denetimlerini koruması amacıyla bu kararı aldığını, Güney Kore mahkemelerinin Japonya'nın Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi altında Japon şirketlerin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olmadığını söyledi.
 
- "SERT KARŞI ÖNLEMLER ALACAĞIZ"
 
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya'nın kararını "Güney Kore'nin ekonomik büyümesini durdurmaya yönelik bir girişim" olarak niteledi. Sert karşı önlemler alacaklarını kaydeden Moon, Japonya'nın, küresel arz zincirine zarar verecek bencil bir eylemde bulunduğunu savundu.
 
Maliye Bakanı Hong Nam-ki, ülkesinin Japonya'yı kendi imtiyazlık ticaret statüsüne sahip ülkeler listesinde çıkaracağını bildirdi. 
 
Hong ayrıca, Japonya'nın güçlendirilmiş ithalat denetimlerini Dünya Ticaret Örgütüne şikayet edeceklerini kaydetti. 
 
Japonya'nın yeni uygulamalarının, "hassas" olarak adlandırılan yaklaşık bin 200 kalemi etkileyeceğini belirten Hong, Güney Kore şirketlerinin çoğunlukla Japonya'dan ithal ettiği 159 kalem malzemeye dair denetimleri sıkılaştıracağını ifade etti.
 
- İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARİ KISITLAMALAR
 
Seul ve Tokyo yönetimleri, birbirlerini hidrojen florid gibi bazı stratejik maddeleri Kuzey Kore'ye yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham ediyor.
 
Japonya, geçen ay başında aldığı kararla, Güney Kore'den florlanmış polimid, hidrojen florid ve resist maddelerin ithalatının, bireysel izne bağlı hale getirileceğini duyurmuştu.
 
Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütüne şikayet edeceklerini açıklamıştı.
 
Japon tarafı ise kararın ithal ürünlerdeki denetim eksiklikleri nedeniyle güvenlik gerekçesiyle alındığını belirtmiş, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.
 
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya'ya, ülkesine uyguladığı ticari kısıtlamaların iki ülke arasında yarım yüzyıla dayanan ekonomik iş birliğini bozacağı ve Japonya'nın daha fazla etkilenen taraf olacağı uyarısında bulunmuştu.
 
Seul yönetimi, söz konusu kararı, Güney Kore'de mahkemelerin, Japonya'nın Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi altında Japon şirketlerin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak görmüştü.

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