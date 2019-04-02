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Japonya Hava Kuvvetleri, ilk F-35 filosunu kurdu

Japon Hava Kuvvetleri, (JASDF) ilk operasyonel F-35 avcı uçağı filosunu 29 Mart'ta kurdu.

  • star.com.tr
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Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (JASDF), Lockheed Martin tarafından geliştirilen ilk beşinci nesil savaş uçağı Lightning II F-35A filosunu 29 Mart'ta kurdu.
 
JASDF'nin, Ocak 2018'de 12 F-35A'nın Misawa Hava Üssü'nde konuşlandırdıldığı açıklamasının ardından, Japonya periyodik olarak F-35 teslim aldı. 302. Hava Kuvvetleri filosu olarak geçen yeni filo, Honshu adasının kuzeyindeki Misawa Hava Üssü'nde kuruldu. Filodaki F-35A'lar, McDonnell Douglas-Mitsubishi F-4EJ-Kai Phantom II'lerin yerini alacak.
 
F-35 programı yetkililerinden Admiral Mat Winter, ''Bu, F-35 için önemli bir kilometre taşıdır. Bu önemli başarı, programın küresel doğasının bir kanıtıdır. Japonya'daki F-35 programı, endüstri ortaklarımız ve Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri arasındaki sıkı çalışma ve işbirliği olmadan olamazdı.'' dedi.
 
MONTAJLARI JAPONYA'DA YAPILDI
 
Japonya'nın ilk dört F-35A'sı ABD'de inşa edildi. Filonun geri kalanı Nagoya'daki Mitsubishi Heavy Industries (MHI) F-35 Son Montaj ve Teslim Alma (FACO) tesisinde birleştirildi. Yerli üretimin en az 2022 mali yılının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. 1 Nisan 2019 ile 31 Mart 2020 arasını kapsayan mali yılda altı adet F-35A teslim edilmesi planlanıyor.
 
 
Japon hükümeti, Aralık 2011'de Japonya'nın yeni nesil savaş uçağı olarak seçtive başlangıç için 42 adet sipariş verdi. Aralık 2018’de, Japon Başbakanı Şinzo Abe, 63 adet F-35A ve 42 F-35B alacaklarını duyurarak gelecekte Japon Hava Kuvvetleri'nim 147 F-35'e sahip olacağı mesajını verdi.
 
Ayrıca Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez donanmaya uçak gemisi çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar kapsamında başlangıçta 2 adet helikopter gemisi, modernize edilerek uçak gemisine dönüştürülecek. Özellikle Japon donanmasındaki Izumu sınıfı gemi, F-35B'lerin kullanımını kolaylaştıracak hale getirilecek.

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