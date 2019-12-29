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Dünya

Japonya hızla yaşlanıyor

Japonya’da 2019’da doğum oranı rekor seviyede düştü ve ülke nüfusu 512 bin kişi azaldı.

29.12.2019  00:44 - Güncelleme: 29.12.2019  00:44

Halkın yüzde 20’sinin 65 yaşın üzerinde olduğu ülkede, nüfusun 2065’e kadar 124 milyondan 88 milyona ineceği tahmin ediliyor. Japonya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı rapora göre ülkede 2019’da 864 bin bebek dünyaya geldi. Bunun, kayıtların tutulmaya başlandığı 1889’dan beri görülen en düşük seviye olduğu belirtiliyor. Geçen yıla göre bu yıl içinde 54 bin daha az bebek doğdu. Ölüm oranı da savaş sonrası dönemde rekor kırdı. Bu yıl içinde 1 milyon 376 bin kişinin öldüğü belirtiliyor. Doğum ve çocuk yetiştirmenin maliyetinin artması, çalışma yaşamındaki kadınların sayısının fazlalaşması ve evlenme yaşının yukarı çıkması nüfustaki azalışın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Japonya hükümeti, 2017’de nüfusun azalmasını durdurmaya yönelik bir dizi önlem açıklamıştı. 18 milyar dolarlık paketle okul öncesi ücretsiz eğitimin kapsamı genişletilmişti. 

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