Japonya ile ASEAN'dan Myanmar'daki krizin çözülmesine yönelik iş birliği mesajı

AA 13 Ağustos 2021 Cuma 06:53 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 06:53

ASEAN'ın Myanmar Özel Temsilcisi Erywan Yusuf ile telefonda görüşen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Myanmar'daki siyasi süreci ele aldı.

Görüşmede ikili, siyasi krizin sürdüğü Myanmar'da "demokrasiye dönüşün" başarılmasına yönelik iş birliği yapılmasında mutabakata vardı.

Yusuf'a "erken bir tarihte" Myanmar'ı ziyaret etmesini tavsiye eden Motegi, hem askeri cephe hem de demokrasi yanlısı gösteri düzenleyenlerin temsilcileriyle görüşmesi çağrısı yaptı.

Kyodo ajansının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, görüşmede Motegi ülkesinin, Myanmar'a tıbbi ve gıda kapsamlı "maksimum desteğini" sürdüreceğini de söyledi.

Çevrim içi ortamda 4 Ağustos'ta bir araya gelen ASEAN liderleri, Myanmar Özel Temsilciliğine Brunei Dışişleri Bakan Yardımcısı Erywan Yusuf'u getirmişti.

- MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 965 kişi hayatını kaybetti.