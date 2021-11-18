Japonya ile Filipinler mutabakata vardı

AA 18 Kasım 2021 Perşembe 07:23 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 07:23

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile çevrim içi görüşen Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kişida, 25 dakika süren görüşmede, Dışişleri Bakanlığı döneminde Duterte'nin memleketi Davao City'i 2016'da ziyaret ettiğini anımsattı.

Ülkesinin Filipinler ile ilişkilerinin öneminin altını çizen Kişida, demiryolu altyapısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımları dahil Filipinler'e desteği sürdüreceklerini bildirdi.

Kişida, Çin'in donanma faaliyetlerini artırdığı Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükonun değiştirilmesine yönelik tek taraflı teşebbüslere şiddetle karşı çıktıklarını kaydetti.

Ekim sonu olağan genel seçimleri kazanması dolayısıyla Kişida'yı tebrik eden Duterte, Pasifik komşusu Japonya'yı "kardeşten öte arkadaş" şeklinde tanımladı.

Duterte ve Kişida görüşmede, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi iş birliğinin ilerletilmesinde mutabakata vardı.

İkili stratejik partnerliğin güçlendirilmesinin önemini görüşen liderler, iki ülke Dışişleri ve Savunma Bakanları arasında 2+2'li müzakerelerin başlatılması konusunu ele aldı. Başlatılması halinde Filipinler, Japonya'nın periyodik olarak 2+2'li müzakere gerçekleştirdiği 9. ülke olacak.

Tokyo hükümeti halihazırda ABD, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya ve Rusya ile 2+2'li müzakereler yürütüyor.

