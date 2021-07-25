Japonya ile Fransa'dan ''Serbest ve Açık Hint-Pasifik'' vizyonu için iş birliği vurgusu

AA 25 Temmuz 2021 Pazar 07:16 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 07:18

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile Tokyo Olimpiyatları açılış töreni kapsamında ülkeyi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Suga ve Macron, Çin'in tehditkar faaliyetlerine karşı hukukun üstünlüğüne dayalı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesine yönelik yakın iş birliğinin geliştirilmesinde mutabakata vardı.

Görüşme sonrası duyurulan ortak bildiriye göre iki lider, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşılara küresel düzeyde adil erişimin sağlanması için hızlı ve etkili çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Bunun yanı sıra Tokyo 2020 Oyunları sürecinde Japonya'nın şimdiye kadar edindiği tecrübelerin Fransa'ya aktarılmasında da anlaşıldı. 2024 Yaz Olimpiyatları, Fransa'nın başkentinde düzenlenecek.

Öte yandan iki ülke, iklim değişikliğiyle mücadelede de iş birliği yapacak.

Kyodo ajansı, Hint ve Pasifik okyanuslarında ada bölgelerine sahip Fransa'nın çok uluslu askeri tatbikatlar ile bölgeye yönelik ilgisini artırdığını, ABD ve Japonya dahil demokratik ülkelerle bölge istikrarına katkı sunmak istediğini bildirdi.