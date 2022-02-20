Japonya ile NATO'dan iş birliği mesajı

AA 20 Şubat 2022 Pazar 09:05 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 09:05

Dışişleri Bakanı Hayaşi, Almanya'nın Münih kentinde katıldığı Münih Güvenlik Konferansı marjında görüştüğü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili ilişkileri ele aldı.

Görüşmede, Rusya'nın faaliyetlerini derin endişeyle izlediklerini beyan eden ikili, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün desteklenmesi ve gerilimin düşürülmesi için iş birliği yapılmasında anlaştı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre ikili "statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine müsamaha gösterilmeyeceğine" yönelik görüş birliğine vardı.

Öte yandan Hayaşi "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" bölgesinin teşvik edilmesi için çağrıda bulundu, Stoltenberg de Japonya'nın "birçok sahada önemli partner" olduğunu söyledi.

Hayaşi, Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında ise ülkesinin dış politika ve güvenliği konularına değinerek bölgesel askeri faaliyetlerini sürdüren Çin'den "uluslararası güvenlik kurallarına uymasının" talep edilmesinin önemini vurguladı.

Tokyo-Pekin arasında "yapıcı ve istikrarlı ilişki" arayışı içerisinde olduklarını belirten Hayaşi, Tayvan konusunda ise Ada'nın Japonya'nın "temel değerleri paylaşan bir dost ve önemli partneri" olduğunu dile getirdi.