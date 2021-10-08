AA 8 Ekim 2021 Cuma 06:42 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 06:43

Yeni görevine başlamasının ardından Putin ile ilk telefon görüşmesi sonrası basın mensuplarına konuşan Başbakan Kişida, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Putin ile İkinci Dünya Savaşı sonrası iki ülke arasındaki barış anlaşması müzakerelerinin sürdürülmesine yönelik mutabakata vardıklarını belirten Kişida, Hokkaido'nun kuzeydoğusunda Kuril bölgesinde yer alan Rusya kontrolündeki 4 adanın statüsü sorununu çözmeye çalışacağını kaydetti.

Japonya-Rusya ilişkilerini karşılıklı olarak geliştirmek istediğini ifade eden Kişida, Putin'in birçok sahada diyalogu sürdürmeye istekli olduğunu söylediğini aktardı.

Kişida, Rus Devlet Başkanı'nı yeni yaşına girmesi dolayısıyla tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı da 25 dakika süren görüşmede Putin'in, en yakın zamanda Başbakan Kişida ile yüz yüze görüşmek istediğini söylediğini aktardı.

Kyodo'nun bakanlık yetkilisine dayandırdığı haberde, görüşmede Putin'in, "Japonya eski Dışişleri Bakanı" olmasına atıf yaparak "ikili ilişkileri iyi bilen Kişida ile çalışmayı bekliyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

İki lider Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarını ele alırken, Kişida'nın Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşları sorununun çözülmesinde Rusya'nın yardımlarını talep ettiği kaydedildi.

- KURİL SORUNU

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran ve yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından "Kuzey bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.