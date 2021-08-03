İSTANBUL 36°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2021 Salı / 24 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3524
  • EURO
    9,9345
  • ALTIN
    486.12
  • BIST100
    1399.65
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya ile Rusya'dan Kuril Adaları sorununda müzakere vurgusu
Dünya

Japonya ile Rusya'dan Kuril Adaları sorununda müzakere vurgusu

Japonya ile Rusya'nın, Kuril Adaları sorunu ile adalar üzerindeki ekonomik faaliyetlere ilişkin ikili müzakereleri sürdüreceği bildirildi.

AA3 Ağustos 2021 Salı 08:04 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 08:05
ABONE OL

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Şigeo Yamada ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Igor Morgulov telefonda görüştü.

İkili, ülkenin kuzeyindeki Kuril Adaları ile adalar üzerindeki ekonomik faaliyetler dahil ikili barış anlaşması müzakerelerinin sürdürülmesinde anlaştı.

Karşılıklı kabul edilebilir çözümün bulunması konusunda mutabakata varan iki mevkidaş, adalar üzerinde ortak ekonomik faaliyetler yürütülmesine sıcak baktı.

İkili, geçen hafta Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in adalara ziyaretine yönelik ülkelerinin bakış açılarını da paylaştı.

- KURİL SORUNU

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran ve yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.