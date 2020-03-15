İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3299
  • EURO
    7,0451
  • ALTIN
    314.125
  • BIST100
    95605.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya imparatorunun İngiltere ziyaretine koronavirüs engeli
Dünya

Japonya imparatorunun İngiltere ziyaretine koronavirüs engeli

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun ilkbaharda devlet konuğu olarak İngiltere'ye gerçekleştirecekleri ziyaretin korona virüsü salgını nedeniyle ertelenebileceği belirtildi.

IHA15 Mart 2020 Pazar 10:06 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 10:06
ABONE OL

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako’nun ilkbaharda devlet konuğu olarak İngiltere’ye gerçekleştirmeleri beklenen ziyaret, korona virüsü engeline takıldı. Japonya resmi haber ajansından yapılan açıklamaya göre, hazırlıkları devam eden ziyaretin koronavirüsü salgını nedeniyle ertelenebileceği belirtildi.

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako’nun İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in daveti üzerine ilkbaharda devlet konuğu olarak İngiltere’yi ziyaret edeceği açıklanmış, çiftin İngiltere ziyareti sırasında Windsor Kalesi’nde kalacağı kamuoyuna yansımıştı. Ziyaret, İmparator Naruhito’nun 2019’un Mayıs ayında tahtı devralmasından bu yana yapacağı ilk yurt dışı seyahati olacak olması nedeniyle önem taşıyordu. Daha önce Japonya’dan iki resmi ziyarete ev sahipliği yapan Kraliçe Elizabeth ise, 1971’de İmparator Showa ve İmparatoriçe Kojun’u, 1998’de İmparator Akihito ve İmparatoriçe Michiko’yu ağırlamıştı.

Trabzonlu usta şimşir ağacıyla dünya pazarına girmek istiyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den Yunan Bakana Libya uyarısı: Yanlış yoldasınız
Türkiye'den Yunan Bakana Libya uyarısı: Yanlış yoldasınız

Türkiye'den Yunan Bakana Libya uyarısı: Yanlış yoldasınız

Uçak piste iner inmez karantinaya alındılar
Uçak piste iner inmez karantinaya alındılar

Uçak piste iner inmez karantinaya alındılar

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu belli oldu
Trump'ın koronavirüs testinin sonucu belli oldu

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu belli oldu

Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali
Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali

Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.