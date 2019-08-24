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Japonya: Kuzey Kore, Japon Denizi'ne 2 balistik füze attı

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Kuzey Kore´nin Japon Denizi´ne 2 balistik füze atışı yaptığını söyledi.

  • DHA
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Tokyo'daki Savunma Bakanlığı önünde gazetecilere konuşan Iwaya, füzelerin Kore Yarımadası´nın doğu tarafından saat 6.44 ve 7.07´de fırlatıldığını, her iki füzenin de Japon Denizi´ne düştüğünü belirtti. Iwaya, Kuzey Kore´nin son füze denemelerinin uluslararası toplum için tehdit oluşturduğunu ve Kuzey Kore´nin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını açık bir şekilde ihlal ettiğini söyledi. Iwaya ayrıca, Kuzey Kore´nin bölgesel durumunun yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

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