28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7245
  • 6,2593
  • 273.803
  • 103485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Japonya: Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze sınırlarımıza düştü

Japonya, Kuzey Kore'nin bir denizaltından fırlattığı balistik füzenin Shimane Eyaleti'ndeki Münhasır ekonomik bölgeye (EEZ) düştüğünü açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuzey Kore'nin denizaltından fırlatılan yeni bir balistik füze (SLBM) denemesi gerçekleştirdiği, füzenin Shimane Eyaleti'ndeki Münhasır ekonomik bölgeye (EEZ) düştüğü bildirildi.
 
Füze denemesi Güney Kore’nin nükleer programını sona erdirmeyi hedefleyen ABD ile müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti.
 
Japonya’nın en üst düzey hükümet sözcüsü, balistik füzenin, Japonya’nın batı kıyısındaki sulara düşmeden önce ikiye ayrılığını söyledi.
 
Genel Kabine Sekreteri Yoshihide Suga düzenli bir basın toplantısında, “Şu anda, bir füzenin fırlatıldığı bu füzenin ikiye bölündüğü ve düştüğü anlaşılıyor. Ayrıntılar için analizler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Güney Kore ordusu, 450 kilometre uçan ve 910 kilometre yüksekliğe ulaşan bir füzenin fırlatıldığını tespit ettiğini söyledi. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin daha önce denizaltısı tarafından fırlatılan balistik füzelerin (SLBM), geliştirilme aşamasında olan Pukguksong sınıfı bir füze olduğunu da aktardı.

Dehşet anları kamerada: Yolcular takla atan minibüsten yola savruldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK'ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Stockholm'de "yılın kahramanı" bir Türk oldu

Stockholm'de 'yılın kahramanı' bir Türk oldu

'Mesut Özil Ocak'ta Fenerbahçe'de'

'Mesut Özil Ocak'ta Fenerbahçe'de'

Ucuz tavuk döner uyarısı: Martı yiyor olabilirsiniz!

Ucuz tavuk döner uyarısı: Martı yiyor olabilirsiniz!

Başkan Erdoğan'ın ziyareti fuar takvimini değiştirtti

Başkan Erdoğan'ın ziyareti fuar takvimini değiştirtti

Kriz çıkaracak olay! Rus güçleri Pasifik'te o ülkenin teknesine ateş açtı

Kriz çıkaracak olay! Rus güçleri Pasifik'te o ülkenin teknesine ateş açtı

'Cemal Kaşıkçı, Türkiye’yi örnek gösterirdi'

'Cemal Kaşıkçı, Türkiye’yi örnek gösterirdi'

Gri listeye bir çizik daha! 'Berhem' etkisiz hale getirildi

Gri listeye bir çizik daha! 'Berhem' etkisiz hale getirildi
 

POPÜLER HABERLER

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA