İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8463
  • EURO
    7,709
  • ALTIN
    386.494
  • BIST100
    115190
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya Libya'daki Kovid-19 yardım programına 2,1 milyon dolar tahsis etti
Dünya

Japonya Libya'daki Kovid-19 yardım programına 2,1 milyon dolar tahsis etti

Japonya, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Libya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardım programına 2,1 milyon dolar tahsis etti.

AA22 Haziran 2020 Pazartesi 20:06 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 20:07
ABONE OL

The Libya Observer'ın haberine göre, UNICEF'in Facebook sayfasında yapılan açıklamada, Japonya'nın 2,1 milyon dolar ayırdığı Libya'daki Kovid-19 yardım programının, yerel yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile işbirliği içinde 9 ay yürütülecek bir proje olduğu duyuruldu.

Program çerçevesinde Libya'da Kovid-19 salgınında en savunmasız çocuklar ve ailelere odaklanılacağı belirtildi.

UNICEF'in Libya Özel Temsilcisi Abdülrahman Gandur, Japon halkına ve hükümetine minnettar olduklarını belirterek, fonun, kritik öneme sahip ilaç, su ve hijyen malzemelerinin temin edilmesini sağlayacağını söyledi.

Gandur, projenin, Libya'da 600 bin kadın ve çocuk için Kovid-19 salgınının etkisinin hafifletilmesine katkı sağlayacağını da kaydetti.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'ne göre, ülkede güncel Kovid-19 vaka sayısı 571.

Devlet desteğiyle sürü sahibi oldu, sayıları artınca 2 ailenin de yüzünü güldürdü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.