Japonya, Mindulle Tayfunu'nun etkisi altına girdi

AA 1 Ekim 2021 Cuma 08:39 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 08:40

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve hafta içi Doğu Çin Denizi'ne ilerleyen Mindulle Tayfunu, Japonya'nın Honşu adasının güneyinde etkili olmaya başladı.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda 120'den fazla uçak seferi ile Çiba ve İbaraki eyaletlerindeki tren seferleri tayfun nedeniyle iptal edildi.

Kanto bölgesinin güneydoğusundaki İzu adası kıyılarına, yüksekliği 11 metreyi bulan dalgalar vururken, bölge halkının toprak kayması ve nehir taşkınlarına karşı tedbirli olması istendi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Honşu'nun kuzeyine yönelecek tayfunun saatte 100 kilometre hızı bulan rüzgarların Tokyo ve çevre eyaletlerinde etkisini sürdüreceğini bildirdi.