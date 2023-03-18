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Dünya

Japonya NATO işbirliğiyle deprem bölgesine ilk yardım uçuşunu tamamladı

Japonya'nın, NATO'nun koordinasyonunda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım taşıyan ilk uçuşu tamamladığı bildirildi.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 16:58 - Güncelleme:
Japonya NATO işbirliğiyle deprem bölgesine ilk yardım uçuşunu tamamladı
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NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, İttifakın koordine ettiği bir hava köprüsünün parçası olarak Japonya'nın NATO ile işbirliği içinde yürütülen ilk uluslararası acil yardım operasyonu kapsamında deprem bölgesine ilk kargo uçuşunu tamamladığı belirtildi.

Gelecek günlerde Japonya'dan daha fazla uçuş planlandığı ifade edilen açıklamada, "Müttefikler ve ortaklar son haftalarda Pakistan'dan Türkiye'ye yaklaşık 10 bin çadır, battaniye ve tıbbi malzeme taşıdı. Mart ayı başlarında Fransa 5 bin çadır ve binlerce battaniye teslim etti." denildi.

Açıklamada, NATO Sözcüsü Oana Lungescu'nun şu sözlerine yer verildi:

"NATO, Japonya ile ortaklığımıza derinden değer veriyor. Japonya'nın NATO tarafından koordine edilen bir hava köprüsünün parçası olarak Türkiye'ye yardım gönderme kararı tarihi bir ilk ve Japonya'nın NATO ile işbirliğinin uluslararası barış ve güvenliği güçlendirmeye nasıl yardımcı olduğunu bir kez daha gösteriyor."

Açıklamada ayrıca NATO'nun, Antakya ve İskenderun'da depremler nedeniyle evsiz kalan 4 bin kişi için geçici sığınaklar kurduğu, NATO'nun Destek ve Tedarik Dairesi tarafından inşa edilen barınaklarda ısıtma, elektrik jeneratörleri ve tıbbi tedavi alanlarının yer aldığı kaydedildi.

Antakya'daki tesisin nisan ayı ortasına kadar yerinden edilmiş 2 bin 400 kişiyi barındırmak üzere hazırlandığı hatırlatılan açıklamada, NATO müttefiklerinin ayrıca yakın zamanda Defne ilçesinde de ilave 4 bin kişiye geçici barınma sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada Japonya'nın yanı sıra Finlandiya ve İsveç'ten yardım operasyonlarına binlerce acil müdahale görevlisinin katıldığı, müttefik silahlı kuvvetlerin de depremzedeler için saha klinikleri kurduğu belirtilerek, "Bu yılın başlarında Türkiye'yi vuran depremler, NATO'nun kuruluşundan bu yana İttifak topraklarında meydana gelen en ölümcül doğal afetti." ifadeleri kullanıldı.

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