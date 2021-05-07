Japonya OHAL'i uzatacak

Reuters 07 Mayıs 2021 Cuma 08:52 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 08:52

Ekonomi bakanı ve aynı zamanda pandemi önlemlerinden sorumlu olan Yasutoshi Nishimura, "kısa ve güçlü" olağanüstü halin dördüncü dalgayı sınırlamasını umduğunu, ancak başkent Tokyo ve Osaka'daki yeni vaka sayısının hâlâ yüksek olduğunu söyledi.

Olağanüstü halin 11 Mayıs'tan 31 Mayıs'a uzatılması halinde, Tokyo Olimpiyatları'nın 23 Temmuz'a başlamasına iki aydan az bir süre kalmış olacak.

Tokyo Olimpiyatları salgın nedeniyle 1 yıl ertelenmişti.

Nishimura tıp ve ekonomi uzmanlarından oluşan bir heyetle görüşmesinin başında yaptığı konuşmada, "Osaka'nın sağlık sistemi oldukça tehlikeli bir durumda" diyerek, koronavirüs mutasyonlarının hızla yayıldığına dikkat çekti.

Nishimura, heyetin daha sonra uzatma planını onayladığını söyledi. Başbakan Yoshihide Suga'nın TSİ 1300'da düzenleyeceği basın toplantısında olağanüstü halin uzatılmasını resmi olarak onaylaması bekleniyor.