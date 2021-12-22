Japonya, Omicron varyantına karşı mevcut sınır önlemlerini sürdürecek

AA 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:39 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:39

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Kovid-19 ile mücadele, diplomasi politikaları ile Pekin 2022 Oyunlarına yönelik yaklaşımına değindi.

Ülkesinde Omicron varyantına dair "toplumsal yayılma" saptanmadığını kaydeden Kişida, buna rağmen aşı ve Kovid-19 ilaçlarıyla "hazırlıkların güçlendirileceğini" söyledi.

Yeni varyanta karşı "önleyici tedbirlerin" altını çizen Kişida, halihazırda uygulanan ve bu ay sonu kaldırılması planlanan sınır kontrol önlemlerinin süresini uzatacaklarını açıkladı.

"Omicron varyantının bulaşıcılığı ve ciddiyetine yönelik bilimsel değerlendirmeler nihayete ermedi" diyen Kişida, sınır önlemlerinin sona erebileceği bir tarih tahmininde bulunmadı.

- BİDEN İLE GÖRÜŞME

Salgın nedeniyle "yüz yüze diplomasi" fırsatlarının azaldığını kaydeden Kişida, ABD Başkanı Joe Biden ile yakın zamanda görüşmek istediğini söyledi.

Kişida, "(Biden ile) Bireysel olarak görüşmek, ortak sorunlarda görüş alışverişinde bulunmak ve kişisel güven ilişkisi kurmak oldukça önemli" ifadelerini kullandı.



- DENGE YAKLAŞIMI

G7 partnerleri ABD ve İngiltere'nin Pekin 2022 Kış Olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulamasına Japonya'nın yaklaşımının sorulması üzerine Kişida, "ulusal menfaatler" doğrultusunda ve "çeşitli unsurları tartarak" karar vereceklerini belirterek "Evrensel değerler noktasında Çin'e söylenmesi gerekeni söyleriz" dedi.

Japonya hükümetinin, söz konusu kararda, güvenlik müttefiki ABD ile en büyük ticari partneri ve komşusu Çin ile ilişkilerde "denge gözetebileceği" kaydediliyor.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

ABD, İngiltere ve Avustralya, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.