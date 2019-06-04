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Japonya plastik poşet yasağına hazırlanıyor

Japonya, mağazalarda alışveriş yapanlara ücretsiz plastik poşet verilmesini yasaklayan bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor.

  • İHA
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Japonya Çevre Bakanlığı, plastik atıkları azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla, mağazaların ücretsiz plastik poşet vermesini yasaklamaya hazırlanıyor. Hükümetin konuyla ilgili hazırladığı çalışmanın detaylarını pazartesi düzenlediği basın toplantısında paylaşan Japonya Çevre Bakanı Yoshiaki Harada, ücretsiz plastik poşet yasağının süpermarketler, marketler ve eczaneler dahil tüm satış noktalarına uygulanmasının planlandığını söyledi. Plana göre, perakendecilerin, plastik poşet için ekstra ücret talep etmesi gerekecek. Perakendecilerin, ekstra ücret karşılığı müşterilerine vereceği poşet fiyatlarını kendilerinin belirleyebileceğini belirten Harada, plastik poşet için yapılacak fiyatlandırmadan elde edilecek gelirin, çevre koruma önlemleri için kullanılmasını önerdi.
 
Japonya Çevre Bakanlığı'nın, önümüzdeki günlerde uygulamaya yönelik karşıt görüşlerin tartışılacağı bir uzmanlar toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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