Japonya, Rusya ile barış anlaşması görüşmelerini ilerletmek istiyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Rusya'nın "Kuril adaları", Japonya'nın ise "Kuzey Bölgeler" olarak adlandırdığı topraklara ilişkin anlaşmazlık nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'nın ardından iki ülke arasında yapılmayan barış anlaşmasının imzalanması çabalarına yönelik diyaloğu ilerletmek istediğini belirtti.

Kyodo Ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Abe, bu ay sonunda Rusya'yı ziyaret etmeyi planlıyor.

İki ülke arasında ihtilaf konusu olan Kuril adalarına ilişkin barış görüşmelerinde ilerleme kaydetmek istediğini kaydeden Abe, "Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile bir barış anlaşmasına yönelik görüşmeleri olabildiğince ilerletmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Rus haber ajansı TASS'a göre de Abe, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile geçen yıl Singapur'da yaptığımız bir görüşmede, 'Kuzey Bölgeleri' sorununu çözerek, bir barış anlaşması imzalama konusundaki kararlılığımızı paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın sona ermesinden bu yana konunun çözüme ulaşmadığına işaret eden Abe, bu meseleyi gelecek nesillere aktarmak istemediklerinin de altını çizdi.

- Japonya Dışişleri Bakanı Rusya'ya gidiyor

Öte yandan Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'nun, Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği ve 14 Ocak'ta Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Kono, 12 Ocak-16 Ocak arasında Rusya'ya ziyarette bulunacak. Kono, 14 Ocak'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme sırasında taraflar ikili ilişkileri, öncelikli olarak, barış anlaşması konusunu ele alacak." ifadelerine yer verildi.

Singapur'da kasımda düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya Başbakanı Abe, 1956 tarihli ortak deklarasyon temelinde bir barış anlaşması yapılmasına ilişkin müzakereleri artırma konusunda mutabık kalmıştı.

Putin de eylül ayında 4. Doğu Ekonomi Forumu için Rusya'nın Vladivostok şehrinde Abe ile görüşmüş ve anlaşmazlığa ilişkin her iki ülkeye de uygun bir çözüm bulmaya hazır olduklarını bildirmişti.

Abe ise "Her iki tarafın da hukuki pozisyonu ihlal edilmeden gerekenler yapılabilir." ifadesini kullanmıştı.

- Resmi barış anlaşması imzalanmadı

Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusların Kuril adaları, Japonya'nın ise Kuzey Bölgeleri olarak adlandırdığı toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamamıştı.

Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını sınır dışı etmişti. Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014 başında düzenlenen müzakereler ise Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu. Bu adalar, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.