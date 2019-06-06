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Japonya Sağlık Bakanı: Kadınların işe topuklu ayakkabıyla gitmeleri 'uygun' ve 'gerekli'

Japonya'nın Çalışma ve Sağlık Bakanı Takumi Nemoto, kadınların sosyal medyada topluklu ayakkabı zorunluluğuna karşı başlattığı kampanyaya yanıt verdi ve kadınlar için 'uygun olanın işe topuklu ayakkabılarla gitmeleri olduğunu' söyledi.

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Meclis'teki bir oturum sırasında bakan Nemoto'ya, işverenlerin uyguladığı topuklu ayakkabı zorunluluğuna karşı başlatılan kampanya soruldu.
 
Bakan Nemoto topuklu ayakkabı zorunluluğu için "Sosyal açıdan kabul gören bir durum var. Mesleki açıdan gerekli ve uygun olan mevcut uygulamadır" dedi.
 
BBC' nin haberine göre; işverenlerin kıyafet yönetmeliklerinde topuklu ayakkabı zorunluluğu şart koşmasını engelleyecek bir yasal düzenleme çağrısıyla toplanan imzalar Salı günü Çalışma Bakanlığı'na iletilmişti. Bildiriye 20 bin kadın imza atmıştı.
 
Sosyal medyada #KuToo etiketiyle başlatılan kampanyada da topuklu ayakkabı zorunluluğuna karşı çıkılıyor.
 
Japonca'da 'Kutsu' kelimesi ayakkabı anlamına geliyor. 'Kutsuu' ise acı demek. Kadın hakları savunucuları, seçtikleri etikette bir yandan bu kelimeleri birleştirirken, diğer yandan da geçen yıl kadına yönelik şiddet ve tacizi protesto etmek üzere başlatılan #MeToo (Ben de) hareketine gönderme yapıyor.
 
Kampanyayı başlatan ise oyuncu ve yazar Yumi Ishigawa olmuştu. Kampanyaya destek verenler, Japonya'daki şirketlerin neredeyse tümünde kadınlar için topuklu ayakkabı giyme zorunluluğu olduğunu söylüyor.

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