Japonya Savunma Bakanlığı: Kuzey Kore'den muhtemel bir balistik füze fırlatıldı

DHA 14 Ocak 2022 Cuma 11:45 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 11:46

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'den muhtemel bir balistik füze fırlatıldı. Bir takip raporu hazır olur olmaz sizi bilgilendireceğiz" denildi.

ABD, KUZEY KORE'DEN 5 KİŞİYE YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye kitle imha silahları için mal tedarikinden sorumlu olduğu gerekçesiyle 5 kişiye yaptırım kararı aldığını duyurmuştu. 12 Ocak'ta yapılan açıklamada, "Bugün, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze ile ilgili programlar için mal tedarikinden sorumlu 5 kişiyi tespit etti" denildi.