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Dünya

Japonya Savunma Bakanlığı yıllık raporunda Tayvan vurgusu

Japonya, Çin'in bölgesel tehditkar askeri faaliyetleri sebebiyle, Tayvan'ın çevresindeki tehditlerin 'kriz algısıyla' izlenmesi gerektiğini açıkladı.

AA14 Temmuz 2021 Çarşamba 08:03 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 08:04
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Başbakan Suga Yoşihide'nin onayladığı Savunma Bakanlığının 2021 yılı raporunda, Japonya ve çevre bölgelerdeki askeri faaliyetlere dikkat çekildi.

Raporda, "Tayvan'daki durumun dengede tutulması Japonya'nın ulusal güvenliği için önemli. Kriz algısıyla ve şimdiye kadar olduğundan daha fazla dikkat edilmeli." ifadeleri kullanıldı.

Pasifik bölgesindeki gidişata da değinilen raporda, "Çin hızlıca askeri yığınak yapıyor. ABD ve Çin arasındaki askeri güç dengesindeki değişiklikler Pasifik bölgesinin barışını etkileyebilir." denildi.

Rapor ayrıca Çin'in, Doğu Çin Denizindeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında statükoyu tek taraflı değiştirme çabaları "uluslararası hukukun ihlali" şeklinde nitelendi.

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