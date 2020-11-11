Japonya ve ABD görüşmelere başladı: 1 yıllık anlaşma gündemde!

IHA 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:38 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:42

Japonya topraklarında konuşlu 55 bin Amerikan askerinin maliyet paylaşımını düzenleyen Tokyo-Washington arasındaki Ev Sahibi Ülke Destek Anlaşması’nın süresinin dolmasına kısa bir süre kala süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 31 Mart 2021’de sona erecek mevcut 5 yıllık anlaşmanın yenilenmesine yönelik görüşmelere Washington’da başlandığı bildirildi.

Pazartesi ve Salı günü süren ikili müzakerelerde tarafların Ev Sahibi Ülke Desteği’nin Tokyo-Washington ittifakının merkezinde yer alan Japonya’daki ABD güçlerinin sorunsuz ve etkili faaliyetlerini sağlamada önemli bir rol oynadığı konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Japonya-ABD ittifakının 60 yıldan fazla süredir Hint-Pasifik bölgesinde barış, istikrar ve özgürlüğe hizmet ettiği vurgulandı. Açıklamada, müzakerelerden ortak bölgesel ve küresel hedefleri ele almak üzere iki ülke işbirliğini güçlendirecek ve karşılıklı fayda sağlayacak bir sonuç beklendiği kaydedildi.

TRUMP ELEŞTİRMİŞTİ

ABD’de yapılan son başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump geçen yıl Aralık ayında yaptığı açıklamada Japonya’dan, ülkede konuşlu ABD üsleri için daha fazla ödeme talep etmiş, Japonya’nın zengin bir ülke olması nedeniyle ABD’ye yardım etmesi gerektiği düşüncesini “arkadaşı” olarak nitelendirdiği dönemin Japonya Başbakanı Shinzo Abe’ye ilettiğini belirtmişti. O dönem Japonya Baş Kabine Sekreteri olan mevcut Başbakan Yoshihide Suga ise, konu hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, “Mevcut ikili anlaşmaya dayanarak Japonya’da konuşlu bulunan ABD kuvvetlerinin maliyetini uygun şekilde paylaşıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

1 YILLIK ANLAŞMA GÜNDEMDE

Japonya kamuoyunda yer alan haberlere göre, ABD’de yaşanan yönetim değişikliği ve Japonya’daki 2021 yılı bütçe hazırlıkları nedeniyle, tarafların bu kez 5 yıllık mutabakat yerine 1 yıllık bir anlaşmayı tercih edebileceği belirtiliyor.

GÜNDEMDE OLACAK

İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan güvenlik anlaşması kapsamında dış tehditlere karşı yaklaşık 55 bin ABD askerine ev sahipliği yapan Japonya, ABD’nin en önemli müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Göreve geldiğinde ABD ittifakının Japonya dış politikasının odağında olmayı sürdüreceğini söyleyen Suga’nın, yeni ABD yönetimi ile birlikte ele alması beklenen konuların başında Japonya’da konuşlu ABD askerlerinin maliyet paylaşımı geliyor.