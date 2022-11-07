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Dünya

Japonya ve ABD'den ortak tatbikat!

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) ile ABD ordusu Doğu Çin Denizi'nde ortak hava tatbikatı düzenledi.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 06:50 - Güncelleme:
Japonya ve ABD'den ortak tatbikat!
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Kuzey Kore'nin bölgedeki tehditkar füze denemelerine karşı Japon hükümeti askeri caydırıcılığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre ASDF ile ABD ordusunun Japonya'nın Kyuşu bölgesinin kuzeybatısındaki Doğu Çin Denizi üzerinde düzenlediği ortak hava tatbikatına 9 savaş uçağı katıldı.

İki müttefik kuvvetin yakın işbirliğini göstermeyi hedefleyen tatbikatta Japonya'dan F-2 jetleri ile ABD'den B1-B bombardıman uçakları ve F-16 jetleri yer aldı.

Bölgesel gerginliğin yükseldiği vurgulanan açıklamada, tatbikatın "ASDF ve ABD ordusunun bölgedeki güvenlik sorunlarını çözmeye hazır olduğunu gösterdiği" kaydedildi.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 30'u aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.

Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, Japonya'nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü. Benzer bir deneme, en son Eylül 2017'de yapılmıştı.

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