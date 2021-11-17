Japonya ve Avustralya, Doğu ve Güney Çin Denizi'nde statükonun değiştirilmesine karşı

AA 17 Kasım 2021 Çarşamba 07:11 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 07:11

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Avustralyalı mevkidaşı Marise Payne ile çevrim içi görüştü.

Yaklaşık 25 dakika süren görüşmede Hayaşi ve Payne, Çin'e karşı ABD ve Hindistan ile birlikte sürdürülen Quad ittifakı iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Hayaşi, "İki ülke arası ilişkileri bir üst seviyeye taşıyarak, 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunun hayata geçirilmesinde iş birliği yapmayı hedefliyoruz." dedi.

İkili, "Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine yönelik tek taraflı teşebbüsler ile baskılara karşı koyulmasında" anlaştı.

Bölgede Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini ele alan ikili, 1970-80'lerde Kuzey Kore tarafından alıkonulan Japon vatandaşları sorununun çözülmesinde iş birliğinin sürdürülmesine karar verdi.

- DİYALOG FORUMUNDAN İTTİFAKA

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki Demokrasi Yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar ve bilgi alışverişini kapsıyor.