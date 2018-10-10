Japonya ve Avustralya'dan, Kuzey Kore'ye 'yaptırım baskısına' devam kararı

Kyodo ajansının haberine göre, Avustralya'nın Sidney kentinde bir araya gelen Japonya ve Avustralya'nın dışişleri ve savunma bakanları, iki ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından ortak tatbikatların artırılması da dahil olmak üzere, savunma bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kuzey Kore'nin, bu yıl Güney Kore ve ABD ile diplomatik görüşmelere başlamasından duyulan memnuniyeti dile getiren bakanlar, diğer yandan Kuzey Kore'nin bir dizi nükleer ve balistik füze denemesi üzerine, BM Güvenlik Konseyi kararları kapsamında alınan yaptırım kararlarını gevşetmek için "çok erken" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, her iki ülkenin de Kuzey Kore'ye yönelik "baskıyı sürdürme" konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Payne, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan doğrulanabilir ve geri alınamaz şekilde arındırılması sürecinin tamamlanması için "gerçek bir adımın atılması gerektiğini" söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono da "Uluslararası toplumun, kararları yerine getirmede birleşmesi önemli olmaya devam ediyor. Bunu yaparken, boşluklar olmamalı." ifadesine yer verdi.

Bakanlar ayrıca, Kuzey Kore'nin yaptırımlardan kaçmak için kullandığı, rafine petrol ürünlerinin ve diğer malların yasa dışı şekilde gemiden gemiye transferi yönteminin engellenmesi için alınan önlemlerin artırılması konusunda fikir birliğine vardı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey Kore'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımları içeren karar almıştı.

Kuzey Kore'ye, nükleer programı nedeniyle 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.