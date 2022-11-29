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Dünya

Japonya ve Çin arasındaki ''savunma acil hattı'' 2023'te faaliyete başlayabilir

Japonya ve Çin savunma otoriteleri arasındaki acil durum hattının, 2023 bahar döneminde faaliyete başlayabileceği bildirildi.

AA29 Kasım 2022 Salı 13:34 - Güncelleme:
Japonya ve Çin arasındaki ''savunma acil hattı'' 2023'te faaliyete başlayabilir
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Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, iki ülke arasında kurulması beklenen "savunma acil hattına" ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Hayaşi, acil hattı işletmenin, "güven inşası ve umulmadık durumlardan kaçınmak için oldukça önemli rol oynayacağını" söyledi.

Çin makamlarıyla müzakereleri sürdüreceklerini belirten Hayaşi, acil hattın 2023 bahar aylarında hizmete başlayabileceğini kaydetti.

İki ülkenin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar sorununda muhtemel gerilimlere karşı acil hattın kurulmasına sıcak baktığı biliniyor.

Hayaşi'nin açıklamasının, Japonya ve Çin liderlerinin ay ortasında Bangkok'ta uluslararası bir zirvede buluşması sonrası gelmesi dikkati çekti.

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

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