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Dünya

Japonya ve Çin orduları arasında acil hat kurulmasına yönelik çabalar sürecek

Japonya ve Çin, iki ülke ordusu arasında acil durum hattı kurulmasına yönelik çabaların sürdürülmesinde anlaştı.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 08:11 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 08:11
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Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro ile Çin Dışişleri Bakanlığı Sınır ve Okyanus İşleri Genel Müdürü Hong Liang çevrim içi görüştü.

Kyodo ajansına göre Funakoşi görüşmede, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya karasularının "defalarca ihlal edildiğini" belirtti.

Funakoşi, Çin'in "artan bölgesel askeri faaliyetleri" nedeniyle endişe taşıdıklarını dile getirerek, Pekin yönetimine "öz kısıtlama" uygulaması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığına göre Çinli diplomat Hong ise "Japonya'nın durumu karmaşıklaştıracak faaliyetler içerisine girmemesini" talep etti.

Görüşmede, "yapıcı ve sürdürülebilir" ikili ilişkiler için karşılıklı iletişim ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) arasında acil durum hattı kurulmasına yönelik çabaların sürdürülmesinde mutabakata varıldı.

Funakoşi ve Hong en son Haziran 2021'de görüşmüştü.

Çevrim içi görüşme talebinin eylül ayı sonunda Çin tarafından geldiği kaydedildi.

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