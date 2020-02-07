Japonya ve Güney Kore'de koronavirüs vakalarında artış

AA 07.02.2020 12:41 - Güncelleme: 07.02.2020 12:41

Kyodo'da yer alan habere göre, Yokohama Limanı’nda salı günü karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 61'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaşları 20 ila 80 olan yeni teşhis konulan 21 Japon, 8 Amerikalı, 5'er Avustralyalı ve Kanadalı, 1'er Arjantinli ve İngiliz'in, Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'daki hastanelerde tedavi altına alınacağı belirtildi.

- GÜNEY KORE'DE KORONAVİRÜS VAKALARINDA ARTIŞ



Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de bir kişide daha yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülmesiyle ülkedeki vaka sayısı 24'e yükseldi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, 28 yaşında bir Güney Korelide daha virüse rastlandığı ve ülkede virüsün görüldüğü kişi sayısının 24'e çıktığı bildirildi.

Virüs teşhisi konmadan önce karantina altında olduğu ifade edilen hastanın başkent Seul'deki hastaneye nakledildiği belirtildi.

Ayrıca enfekte olan kişilerle temas ettikleri düşünülen bin 386'dan kişiden 264'ünün testler için karantinada olduğu kaydedildi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 637'ye, virüs bulaşan kişi sayısı 31 bin 161'e yükselmişti.