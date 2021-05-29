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Dünya

Japonya ve İngiltere, ''Serbest ve Açık Hint-Pasifik'' vizyonu için iş birliğini sürdürecek

Japonya ile İngiltere liderleri, ¨Serbest ve Açık Hint-Pasifik¨ vizyonunun hayata geçirilmesi için yakın iş birliğinin sürdürülmesinde anlaştı.

AA29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:17 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:18
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Kyodo ajansının haberine göre İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile telefonda görüşen Başbakan Suga Yoşihide, ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

İki lider, bölge sularında "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için yakın iş birliğinin sürdürülmesinde mutabakata vardı.

Suga, İngiltere'nin uçak gemisi Kraliçe Elizabeth'in yıl içinde Japonya, Güney Kore ve Hindistan dahil 40 ülkeyi ziyaret edeceği konusunu memnuniyetle karşıladı.

Suga ve Johnson, İngiltere'nin Cornwall bölgesinde gelecek ay düzenlenecek G7 zirvesine yönelik de iş birliği mesajı verdi.

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