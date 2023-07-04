İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2023 Salı / 16 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9057
  • EURO
    28,3502
  • ALTIN
    1601.9
  • BIST100
    6015.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Japonya ve Pakistan arasında mutabakat imzalandı
Dünya

Japonya ve Pakistan arasında mutabakat imzalandı

Japonya ve Pakistan Dışişleri bakanları, iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik mutabakat sağladı.

AA4 Temmuz 2023 Salı 06:22 - Güncelleme:
Japonya ve Pakistan arasında mutabakat imzalandı
ABONE OL

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Tokyo'da, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede Hayaşi, Pakistan'ın yükselen nüfus büyüme oranı ve artan genç nüfusunun önemini vurguladı.

Japon Bakan, Pakistan'ın "yüksek ekonomik potansiyelinin" ortaya çıkarılması için yatırım yönetmeliklerinin iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Hayaşi, Pakistanlı mevkidaşına, Japonya'nın bölgede izlediği "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu hakkında bilgilendirme yaptı.

SON 4 YILDIR TOKYO'DA İLK GÖRÜŞME

Görüşmede Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ticaret, tarım ve iş gücü alanlarında iki ülke ilişkilerini güçlendireceklerini söyledi.

Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi mutabakatına varan bakanlar, belirli uzmanlıklara sahip Pakistanlıların, Japonya'da çalışmasına izin verilmesi için ikili görüşmelerin hızlandırılmasında anlaştı.

Söz konusu görüşme, yaklaşık dört yıldır Tokyo'da yapılan ilk Japonya-Pakistan Dışişleri bakanları görüşmesi olarak kayda geçti.

Başkent Tokyo ziyareti kapsamında Zerdari'nin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya geldiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.