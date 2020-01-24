Japonya ve Sinapur'da ''yeni tip koronavirüs'' vakaları görüldü

AA 24.01.2020 12:31 - Güncelleme: 24.01.2020 12:31

Yerel basındaki haberlere göre, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çevre ülkelerde de yeni vakalar görüldü.

Japon haber ajansı Kyodo'daki habere göre, Sağlık Bakanlığı ülkedeki 2. vakanın ortaya çıktığını bildirdi.

Bakanlık, Vuhan'dan Japonya'ya tatile gelen 40'lı yaşlarındaki erkek hastanın başkent Tokyo'da tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğunu belirtti.

Söz konusu kişinin beraber seyahat ettiği 2 aile üyesiyle yaklaşık 20 kişinin tedbir amacıyla Japonya'daki sağlık merkezlerinde müşahede altında alındığı ve bu kişilerde henüz herhangi bir semptoma rastlanmadığı kaydedildi.

Japonya'da doğrulanan ilk yeni tip koronavirüs vakasına, bu ayın başında rastlanmış ve virüs, Vuhan ziyaretinin ardından Japonya'daki evine dönen bir Çinlide tespit edilmişti.

- SİNGAPUR'DA 2 YENİ VAKA DAHA



Merkezi Singapur'da bulunan Channel News Asia televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Singapur Sağlık Bakanlığı, ülkede dün tespit edilen ilk vakanın ardından bugün de 2 kişiye hastalık teşhisi konulduğunu açıkladı.

Yeni vakalardan ilkinin, dün hasta olduğu tespit edilen, 21 Ocak'ta ailesiyle Çin'in Vuhan kentinden Singapur'a gelen 66 yaşındaki Çinli adamın 37 yaşındaki oğlu olduğu, diğerinin ise 20 Ocak'ta Vuhan'dan gelen 53 yaşındaki Çinli bir kadında görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, hastalara yapılan testlerin sonuçlarının, yeni tip koronavirüs taşıdıklarını ortaya koyduğu ifade edildi.

Böylece hastalık şüphesiyle şimdiye dek 44 kişinin müşahede altına alındığı ülkede doğrulanan vaka sayısı 3'e ulaştı.

Testlerde, koronavirüse rastlanmayan 13 kişi daha önce hastanelerden tabucu edilmişti.

- "VUHAN VİRÜSÜ"



Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs yurt dışına seyahat eden yolcular aracılığıyla Çin sınırlarını aşmıştı.

Virüse, Çin dışında ABD, Japonya, Singapur, Güney Kore, Tayland, Suudi Arabistan, Vietnam ve Tayvan'da da rastlanmıştı.

- ÇİN'DEKİ SALGINDA 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke geneline yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısının, 177'sinin durumu ağır olmak üzere, 830'a yükseldiğini bildirmişti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24'ünün Vuhan kentinin bulunduğu Hubey, 1 kişinin ise Hıbey eyaletinden olduğu belirtilmişti.

Hubey eyaletinde Vuhan dışında Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.