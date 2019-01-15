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Japonya, yapay zekada İsrail ile iş birliği yapacak

Japon otomotiv firması Honda'nın alt kuruluşu Musashi Seimitsu Corp ile İsrailli Poliakine Innovation firması yapay zekada iş birliğine gidiyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Honda Motor'un sahiplerinden Hiroshi Otsuka ile elektronik giyilebilir giysiler, elektronik medikal ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren İsrail merkezli Poliakine Innovation firmasının sahibi Ran Poliakine arasında iş birliği anlaşması imzaladı.
 
Hiroshi Otsuka konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Endüstri 4.0'ın geleceğini sağlayacak yapay zeka uygulamalarını geliştirmek için bu ortaklığı yapıyoruz." dedi.
 
(Endüstri 4.0, Alman imalatçılar tarafından montaj işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve otomasyonu için kullanılan bir terimdir)
 
Bu ortaklığın yapay zekanın yanı sıra, endüstriyel kullanım için otomatik kullanılabilir araçlar da geliştireceğini söyleyen Otsuka, “İnovasyon merkezi, küresel değer zincirini geliştirecek daha güvenli ve daha verimli bir üretim ortamı sağlamak için çözümler geliştirecek." diye konuştu.

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