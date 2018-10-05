Japonya’nın Hokkaido bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Meteoroloji Ajansı depremin Cuma günü yerel saatle 08.58’de meydana geldiğini açıkladı. 0 ile 7 arasında kategorilere ayrılan Japon sismik ölçeğinde 5 şiddetine tekabül eden depremin herhangi bir tsunamiye neden olmadığı belirtildi.