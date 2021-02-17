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Dünya

Japonya'da 7,3'lük deprem! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Japonya'nın Fukuşima kentinde haftasonu meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin yarattığı tahribata ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

DHA17 Şubat 2021 Çarşamba 12:05 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:05
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Japonya'nın Fukuşima kentinde haftasonu meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin yarattığı tahribata ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde, kentteki 60 kilometre derinlikte yaşanan depremin etkisi gözler önüne serildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı'na bağlı basın ofisi tarafından yayınlanan görüntülerde, kara yollarında meydana gelen derin çatlaklıklar ve toprak kaymasından etkilenen bölgeler yer aldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, 13 Şubat'ta ülkenin doğusundaki Fukuşima'da gece yarısına doğru hissedilen 60 kilometre derinlikte yaşanan depremin 7.3 büyüklüğünde olduğunu duyurmuştu.

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