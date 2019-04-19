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Japonya'da 87 yaşındaki sürücü yayalara çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Japonya'da otomobiliyle yayalara ve çöp kamyonuna çarpan 87 yaşındaki sürücü iki kişinin ölümüne yol açtı.

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Japon polisi, başkent Tokyo'da bir kavşakta meydana gelen kazada bisikletli bir kadın ve kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerel basında çıkan haberlerde, sürücünün kazadan önce frene basmaya çalıştığı bulgusuna rastlanmadığı, hastaneye kaldırılan sürücünün sorgulanacağı belirtildi.

Japonya'da yaşlı sürücülerin karıştığı trafik kazalarının ciddi bir soruna dönüşmesi üzerine geçen yıllarda yaşlıların araç kullanmaması için kampanya başlatılmış, bir cenaze evi, ehliyetinden vazgeçen yaşlı sürücülere cenaze hizmetlerinde yüzde 15 indirim yapılacağını duyurmuştu.

Yaşlı sürücüler, genellikle gaz ve fren pedallarını karıştırdıkları ya da yanlışlıkla geri vitese taktıkları için kaza yapıyor.

Japonya'da 2017 verilerine göre, 75 yaş üstü 5,4 milyon sürücü bulunuyor.

Öte yandan giderek daha fazla sayıda yaşlının gönüllü olarak ehliyetinden vazgeçtiği, 2017'de 75 yaş üstü 423 bin 800 sürücünün ehliyetini yetkililere teslim ettiği belirtiliyor.

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