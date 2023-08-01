İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2023 Salı / 15 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9646
  • EURO
    29,6182
  • ALTIN
    1695.61
  • BIST100
    7269.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Japonya'da alarm! 420 uçak seferi iptal edildi

Japonya'nın Okinawa eyaletine yaklaşan Khanun Tayfunu nedeniyle en az 420 uçuş iptal edilmesi sonucu en az 50 bin yolcu etkilendi.

IHA1 Ağustos 2023 Salı 10:24 - Güncelleme:
Japonya'da alarm! 420 uçak seferi iptal edildi
ABONE OL

Japonya'nın Okinawa eyaletine yaklaşan Khanun Tayfunu hayatı olumsuz etkiledi. Naha Havalimanı ve Miyako Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan 420 uçuş tedbir amaçlı iptal edilirken, aksayan seferlerden de en az 50 bin yolcu etkilendi. Naha ve Miyako Havalimanı terminallerinin geçici olarak kapatıldığı açıklanırken, Okinawa eyaletindeki birçok otobüs seferi de gün boyunca askıya alındı.

SAATTEKİ HIZININ 216 KİLOMETREYE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Khanun Tayfunu'nun öğle saatleri itibariyle eyaletin merkez şehri Naha'nın 200 kilometre güneydoğusunda deniz üzerinde batı-kuzeybatı yönünde ilerlediğini açıkladı. Tayfunun akşam saatleri itibarıyla yönünü batı istikametine doğru değiştireceği bildirilirken, Okinawa'daki maksimum rüzgar hızının bugün saatte 216 kilometreye, yarın ise saatte 234 kilometreye ulaşabileceği uyarısı yapıldı. Yerel yetkililer sel ve toprak kaymasının yanı sıra şiddetli rüzgarlar nedeniyle yapılarda oluşabilecek hasarlara karşı da hazırlıklı olmaya çağırdı.

  • Okinawa
  • Khanun Tayfunu
  • uçuş iptalleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.